洛阳市政协召开十三届二十二次常委会议

11日晚，市政协主席杨炳旭主持召开市政协十三届二十二次常委会议。 11日晚，市政协主席杨炳旭主持召开市政协十三届二十二次常委会议。 会议审议了政协第十三届洛阳市委员会第五次会议关于常务委员会工作报告的决议(草案)、关于市政协十三届四次会议以来提案工作情况报告的决议(草案)、政协第十三届洛阳市委员会第五次会议政治决议(草案)，并决定将上述草案印发提请各界别委员组审议。 会议审议了增选补选政协第十三届洛阳市委员会副主席、常务委员候选人建议人选名单；政协第十三届洛阳市委员会第五次会议选举办法(草案)，大会选举总监票、副总监票、监票员、总计票、副总计票人员名单(草案)，并决定将上述草案印发各界别委员组酝酿讨论。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 李三旺)