打造沉浸式文旅目的地 需要高质量文艺院团支撑——访市政协委员张建

“我市要加快打造沉浸式文旅目的地，离不开高质量文艺院团的有力支撑。”市政协委员、洛阳市民间收藏家协会会长张建说，我市各文艺院团要坚持创演为王，深入生活、扎根人民，推出更多契合广大群众审美要求特别是青年人共情点的优秀作品，实现叫好又叫座。

“我市要加快打造沉浸式文旅目的地，离不开高质量文艺院团的有力支撑。”市政协委员、洛阳市民间收藏家协会会长张建说，我市各文艺院团要坚持创演为王，深入生活、扎根人民，推出更多契合广大群众审美要求特别是青年人共情点的优秀作品，实现叫好又叫座。

张建认为，洛阳不仅有豫剧大师马金凤，有《穆桂英挂帅》等经典剧目，还有荣获第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞第一名的《大河三彩》，在全国游客中有一定的吸引力，不过文艺院团也存在创作人才缺乏、人才流失、精品力作不够多等问题。建议加大政府投入支持力度，激发文艺院团发展活力，加快抢抓文旅产业发展新“风口”，推动洛阳成为全国沉浸式文旅产业发展新高地。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 董格非/图）