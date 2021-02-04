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做强家政行业 服务社会经济发展——访市政协委员董艳萍
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 23:21

　　“家政行业是关乎国民幸福感的重要行业。”市政协委员、洛阳佳缘物业管理有限公司董事长董艳萍说，随着城乡居民收入水平不断提高，消费能力不断增强，加之新型城镇化、人口老龄化和全面三孩政策落实等多种因素的综合影响，家政服务需求不断增加。

　　董艳萍建议，发挥示范引领效应，促进家政服务业品牌化、规范化发展，推动洛阳家政行业发展。要充分发挥企业在现代家政服务业技术技能人才培养和人力资源开发中的重要主体作用。要推动家政进社区，让居民就近享受便捷服务。要将家政作为乡村振兴的重要阵地，把握好妇女对专业技能的需求，通过帮扶、引领带动更多的妇女同志实现就业创业的愿望。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 董格非/图
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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