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中医药传承创新发展 洛阳要跑出“加速度”——访市政协委员薛松涛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 23:21

　　“中医药传承创新，要注重夯实中医药人才基础，同时兼顾坚持科技创新，增强中医药发展优势，营造中医药发展环境。”市政协委员、洛阳市直机关第一门诊部主任薛松涛说。

　　“洛阳有基本完善的中医医疗、教育、科研体系基础，但在创新发展领域还亟待进一步提升，未来要尽快跑出‘加速度’。”薛松涛认为，在当前基础上，应不断优化人才培养质量，建设一流专业、一流学科，推进名老中医药专家学术经验继承、传承工作室建设等，将师承教育贯穿临床实践教学全过程；大力开展非中医类别医师学习中医,培养一批中西医结合人才；健全完善中医药人才评价和激励机制。此外，要发挥我市的中医药资源优势，加大中医药科研创新力度，积极开展中西医结合工作。（洛报融媒记者 王博东/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 董格非/图
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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