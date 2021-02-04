重视职业教育 培养高素质人才——访市政协委员张新红

“高素质人才是推动社会发展的重要力量。”市政协委员、民建会员、洛阳市戏剧家协会副主席张新红说。随着中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略实施，洛阳迎来重大发展机遇，对高素质人才的需求也显得越来越迫切。

“高素质人才是推动社会发展的重要力量。”市政协委员、民建会员、洛阳市戏剧家协会副主席张新红说。随着中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略实施，洛阳迎来重大发展机遇，对高素质人才的需求也显得越来越迫切。

张新红认为，要重视职业教育的发展，推动职业教育符合地方经济社会发展需求，以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研相结合的道路。她建议，要加大人力资本投入，除了国家投入外，还要积极吸纳社会资本。要推进职业教育管理体制改革，优化管理机构配置，构建更加合理的职业教育管理格局。要完善职业教育培训制度，实现“三统一、三整合”。要深化职普融通，产教融合，校企合作，积极探索学徒制，大力培养技能人才。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 董格非/图）