提升枢纽能级 发力枢纽经济——访市政协委员彭仁来

“我们要在枢纽建设上强基础、在融合发展中聚优势、在服务提质上练内功。”市政协委员，市交通运输局党组书记、局长彭仁来表示，交通运输系统将聚焦建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌目标，提升枢纽能级，发力枢纽经济。

“我们要在枢纽建设上强基础、在融合发展中聚优势、在服务提质上练内功。”市政协委员，市交通运输局党组书记、局长彭仁来表示，交通运输系统将聚焦建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌目标，提升枢纽能级，发力枢纽经济。

彭仁来表示，全市交通运输系统将加快推进交通基础设施建设，着力构建现代化、高质量综合立体交通网，加快构建高铁“十”字架构，推动机场三期改扩建，完善“三纵三横三环”高速路网，加快栾川至卢氏等6条高速公路建设，加快呼南高铁豫西通道公铁两用桥等项目前期工作等。深化“四好农村路”全域创建，提升城乡交通运输一体化发展水平，加快构建“快进慢游深体验”乡村旅游公路，以“交通+旅游”“交通+产业”助力乡村振兴。此外，我市还将加快建设公交走廊，优化龙门高铁站交通枢纽，积极推进平安交通、绿色交通、智慧交通建设，全力服务保障经济社会发展大局。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 董格非/图）