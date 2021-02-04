发展美术事业 推动文旅融合——访市政协委员张建京

“推动社会主义文艺繁荣发展、建设社会主义文化强国，广大文艺工作者义不容辞、重任在肩、大有作为。”市政协委员、市文联副主席、洛阳美术馆(洛阳画院)馆长张建京说。

“推动社会主义文艺繁荣发展、建设社会主义文化强国，广大文艺工作者义不容辞、重任在肩、大有作为。”市政协委员、市文联副主席、洛阳美术馆(洛阳画院)馆长张建京说。

张建京表示，我市应举办隋唐文化系列主题展览，打造黄河流域写生带，打造一批具有伏牛山水特色的艺术小镇，加强“国花牡丹”绘画的学术提升，注重小画种以及设计、插画等创新发展。同时，要以活动提升洛阳美术影响力，以展览带动创作实力，促进多画种、多梯队的健康发展，重点培养青年美术人才，加强数字媒体与新兴艺术形式的推介与建设，搭建众多美术门类的综合艺术发展平台，加快推动“文旅文创成支柱”，为建强副中心、形成增长极提供文旅支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 董格非/图）