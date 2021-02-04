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独家探访龙门石窟神仙洞 里面有晶莹剔透钟乳石【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 23:22

　　11日，是龙门石窟奉先寺渗漏水治理和危岩体加固保护工程年后开工首日。记者跟随龙门石窟研究院保护中心专家，爬上17米高的脚手架，来到卢舍那大佛南侧的阿难尊者头顶上方的神仙洞，为您揭开这个龙门石窟神秘溶洞的面纱。

　　里面是个大溶洞面积比两居室还大

　　奉先寺的卢舍那大佛作为洛阳一张闪亮的名片，一直是中外游客来洛必到之处。如果站在大佛前仔细看，会发现大佛南侧阿难尊者头顶上方，有一处不显眼的洞口，上面有块写着“神仙洞”的石匾。

　　关于神仙洞名称的由来，可谓众说纷纭。从日本学者在20世纪二三十年代拍摄的照片上看，还没有带有“神仙洞”字样的石刻，而在一张1960年拍摄的奉先寺的照片上可以看到，洞口已经嵌上了写有“神仙洞”字样的石刻。

　　目前奉先寺保护工程正在施工，保护人员专门搭建了通往神仙洞的通道，所以我们得以进入一探究竟。

　　记者和龙门石窟研究院保护中心副主任范子龙，从仅容一人的洞口爬进去后，只见洞内豁然开朗。里面是个不规则的大溶洞，面积大约100平方米，比两居室还要大，南北向宽10.1米，东西向长10.2米，高3.6米，洞内南高北低，有些地方需要弯腰才能通过。整个溶洞砌筑了10根石柱对顶板进行支护，这是1975年，文物保护人员在维修加固时，为了增强神仙洞洞顶的稳定性而加上去的。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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