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冰墩墩“顶流IP”出圈 洛阳打造文创“强磁场”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 21:49

　　北京冬奥会开幕前后，冰墩墩火了，线上线下“一墩难求”。一时间，这只穿着冰壳的可爱熊猫无疑火速出圈，成为名副其实的世界级“顶流”。在洛阳市，冰墩墩之风也同样刮得强劲。无论是在官方门店，还是在学校、社区，不同年龄段的市民都在用自己的方式表达着对这一国民吉祥物的喜爱。

　　在冰墩墩这一国潮“出圈”的背后，彰显着愈发耀眼的文化自信。行走洛阳，读懂历史，在洛阳这片历史文化底蕴深厚的土地上，从不缺乏富有影响力的文化品牌，但如何立足文化、更好地用创意抢占文旅融合的“新风口”，“顶流IP”冰墩墩的故事或许能给我们一些启发。

　　【现象】线上线下，冰墩墩一“墩”难求

　　时下，冬奥会成为热搜词汇，冰墩墩更是跻身世界级“顶流”。据媒体报道，在冬奥闭环里，冬奥特许商店门前总是排起长龙，全球各地人士竞相购买冰墩墩，而在冬奥闭环外，冬奥特许商店排队的顾客也是一眼望不到尽头。

　　在距离北京约800公里外的洛阳，人们对冰墩墩同样热情高涨。位于王城公园正门西的中国金币店，作为我市唯一的北京2022年官方特许商品零售店，冰墩墩一经上架就销售一空，若市民想要预订购买，起码要等上一个多月。

　　眼看冰墩墩一“墩”难求，喜欢冰墩墩的洛阳人开始实践自己的奇思妙想：洛阳市剪纸艺术研究会的手艺大师，做出了剪纸版的冰墩墩；瀍河区杨文社区的孩子们，在大学生志愿者的带领下用黏土制作冰墩墩；伊滨区的一位父亲为喜欢冰墩墩的9岁女儿，用刻刀在方石上篆刻了一组形态各异的冰墩墩……

　　这一件件冰墩墩艺术作品，不仅凝聚着“民间智慧”，也掀起了一阵全民聚焦文化创意驱动的浪潮。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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