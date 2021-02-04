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洛阳市十五届人大五次会议主席团举行第一次会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 21:25

　　11日下午，新选出的市十五届人大五次会议主席团举行第一次会议。

　　会议首先推选江凌、杨骁、吴中阳、何伟、吉振华、雷雪芹、李钢锤、刘冠瑜、徐新、王松涛、安颖芳、张献宇、张尚君为大会主席团常务主席。

　　随后，在大会主席团常务主席江凌的主持下，会议决定了大会副秘书长人选，决定了大会日程，决定了议案处理的规定。

　　会议表决通过了大会选举办法草案、市十五届人大有关专门委员会组成人员表决办法草案，并提请各代表团审议。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 白云飞)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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