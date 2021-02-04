洛阳市高中设计方案联展之杨湾学校

洛阳外迁高中如何规划设计？您的意见很重要！洛阳市自然资源和规划局按照市委、市政府“开门办规划”的要求，2月1日(正月初一)至2月15日(正月十五)，市规划展示馆一楼东北角临展厅将举行“洛阳市高中设计方案联展”，涉及8所外迁高中，您可到场参观并留下意见和建议。

洛阳外迁高中如何规划设计？您的意见很重要！洛阳市自然资源和规划局按照市委、市政府“开门办规划”的要求，2月1日(正月初一)至2月15日(正月十五)，市规划展示馆一楼东北角临展厅将举行“洛阳市高中设计方案联展”，涉及8所外迁高中，您可到场参观并留下意见和建议。我局公众号陆续推出洛阳市高中设计方案联展方案。

洛阳市新建杨湾学校项目

位于洛龙区，东至康乐街，南至规划路，西至九都东路，北至中州东路，总规划用地面积228亩，办学规模为3000名寄宿学生。

●推荐方案：教学区书院式布局具有创新性，每个年级单元品字形布局，宿舍和教学单元两两相对，同时设置共享单元，流线组织好，轻易不交叉，便于教学管理。设置校园环路，有利于解决交通和消防问题。建筑立面采用新中式，简洁大气，清新素雅。

如果您对该方案有好的意见和建议，可以扫描下面二维码并关注，进入洛阳自然资源和规划微信公众号对话框进行留言告诉我们。

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