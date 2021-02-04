洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

着华服、赏花灯、庆元宵……来洛阳过“沉浸式”元宵节吧！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 20:14

　　元宵佳节即将来临，作为我国传统节日，今年洛阳市以“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”为理念，推动青年友好城市建设，推出一系列高质量文旅产品，为广大市民游客营造欢乐喜庆的节日氛围。

　　今天，记者从洛阳市文化广电和旅游局了解到，洛阳文化旅游行业在做好疫情防控的前提下，开展了“着华服、赏花灯、庆元宵”2022洛阳元宵节文旅活动，让广大市民、游客在洛阳过一个“沉浸式”的元宵节。

　　同袍聚洛阳，免费游神都

　　今年元宵节(2月12日至16日)期间，市民游客可身着传统华服，参与“同袍聚洛阳，免费游神都”活动，免费(免门票，不含增值项目)游览洛阳11家景区，沉浸式体验神都盛景。

龙门石窟（资料图片）

　　可免费游览的11家景区分别是：龙门石窟(不含夜游龙门项目)、白云山、鸡冠洞、龙潭大峡谷、王城公园、隋唐洛阳城国家历史文化公园、关林、隋唐城遗址植物园、洛神岛、老君山、龙凤山古镇。

　　游客着传统华服到售票处或游客服务中心，通过相关景区微信公众号或美团、携程、同程、支付宝等互联网平台预约，换取免费入园凭证。

　　参观老君山的游客可提前一天通过“老君山风景名胜区”微信公众号预约，换取免费入园凭证；龙凤山古镇(大型沉浸式舞台情景剧《夏·禹》)：提前一天通过“洛阳龙凤山景区”微信公众号预约，每天限额免费人数为400人，演出时间18：30至19：30。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳中小学春季开学时间确定
  • 市委召开县区经济运行工作汇报会
  • 快讯：市政协十三届五次会议开幕
  • 省体育局洛阳市政府共同奖励王珊珊100...
  • 洛龙区将实施“十大行动”赋能发展 争...
  • 今明两天，洛阳部分地区有小雨或零星小雨
  • 洛阳考生看过来！我省今年计划招录公...
  • 洛阳通过“组合拳”破解城市治理中的...
  • 作诗七百余首记录晚年生活 洛阳这位独...
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    元宵佳节赏花灯 就到隋...
    创业养殖肉鸽 带动群众...
    洛阳戏迷有福了！6天6...
    洛阳通过“组合拳”破...
    精彩热帖

    隋唐庙会掠影

    打铁花

    大年初十看演出

    日出日落
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605