着华服、赏花灯、庆元宵……来洛阳过“沉浸式”元宵节吧！

元宵佳节即将来临，作为我国传统节日，今年洛阳市以“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”为理念，推动青年友好城市建设，推出一系列高质量文旅产品，为广大市民游客营造欢乐喜庆的节日氛围。

元宵佳节即将来临，作为我国传统节日，今年洛阳市以“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”为理念，推动青年友好城市建设，推出一系列高质量文旅产品，为广大市民游客营造欢乐喜庆的节日氛围。

今天，记者从洛阳市文化广电和旅游局了解到，洛阳文化旅游行业在做好疫情防控的前提下，开展了“着华服、赏花灯、庆元宵”2022洛阳元宵节文旅活动，让广大市民、游客在洛阳过一个“沉浸式”的元宵节。

同袍聚洛阳，免费游神都

今年元宵节(2月12日至16日)期间，市民游客可身着传统华服，参与“同袍聚洛阳，免费游神都”活动，免费(免门票，不含增值项目)游览洛阳11家景区，沉浸式体验神都盛景。

龙门石窟（资料图片）

可免费游览的11家景区分别是：龙门石窟(不含夜游龙门项目)、白云山、鸡冠洞、龙潭大峡谷、王城公园、隋唐洛阳城国家历史文化公园、关林、隋唐城遗址植物园、洛神岛、老君山、龙凤山古镇。

游客着传统华服到售票处或游客服务中心，通过相关景区微信公众号或美团、携程、同程、支付宝等互联网平台预约，换取免费入园凭证。

参观老君山的游客可提前一天通过“老君山风景名胜区”微信公众号预约，换取免费入园凭证；龙凤山古镇(大型沉浸式舞台情景剧《夏·禹》)：提前一天通过“洛阳龙凤山景区”微信公众号预约，每天限额免费人数为400人，演出时间18：30至19：30。