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洛阳节后就业形势整体平稳 这些岗位用工缺口较大
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 18:49

　　节后全市就业形势怎么样？哪些岗位最缺人？日前，洛阳市人力资源和社会保障局通过实地调研、发放调查问卷、召开座谈会等形式，分析研判2022年全市就业形势。

　　记者了解到，此次全市共有30家不同规模、不同行业的企业参与信息填报，600名农民工参与填写调查问卷，另有多个政府部门和企业参加座谈会。分析认为，全市节后就业形势整体较为平稳，企业返岗复工率整体较高。

　　同时，也存在一些问题亟须解决。比如，技工、普工普遍缺口较大，特别是设在县里的企业，因地理位置原因，虽然给出的薪酬待遇较高，但仍然招工难；高端、新型技术人才紧缺，招聘渠道较窄；部分职工，尤其是年轻职工跳槽随意性较大；各类用工补贴政策宣传不够，部分企业对政策不够了解。

　　洛阳市人力资源和社会保障局有关负责人表示，针对在调研中发现的问题，该局将联合发改、工信、教育等部门出台洛阳市用工保障服务年度实施方案；实时收集驻洛企业用工需求，编制发布《洛阳市人才需求蓝皮书》《洛阳市重点产业紧缺人才需求指导目录》，探索制定人力资源企业服务自选清单，为有需要的企业制定个性化服务；拓宽招聘信息渠道，依托“才聚河洛”“洛阳人才”“河洛英才汇”“洛阳就业”等微信公众号发布企业用工信息，通过“洛阳公共就业”抖音号、“洛阳就业”小程序开展“现场+网络+直播”就业服务；对企业用工保障和人社公共服务工作措施进行政策解读，加大宣传力度，确保企业及时享受各项用工补贴红利。 (洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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