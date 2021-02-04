外出务工不发愁 爱心“专车”解民忧 韩城镇启动“节后助力务工直通车”

2月10日中午，在宜阳县韩城广场上，韩城镇政府志愿者和工作人员逐一为务工人员发放口罩、测量体温，查看核酸检测证明，引导大家坐上即将从韩城镇直达务工企业的专车。

2月10日中午，在宜阳县韩城广场上，韩城镇政府志愿者和工作人员逐一为务工人员发放口罩、测量体温，查看核酸检测证明，引导大家坐上即将从韩城镇直达务工企业的专车。

据悉，从正月初六开始，韩城镇党委、政府启动“节后助力务工直通车”，组织务工人员安全、错峰、有序返岗，截至目前已成功输送十余车次务工人员乘坐“直通车”赴浙江、上海等地务工就业，通过“点对点、一站式”输送，做到了疫情防控和劳务输出“两不误”。

虎年春节刚过，该镇就根据外出务工人员返岗需求，采取微信群、公众号、张贴务工公告等方式宣传各大企业用工信息，随后通过电话、微信、劳保所现场解答等方式对全镇就业困难人员和有意愿的外出劳动力进行“一对一”服务，根据务工意向，积极与用工企业进行精准对接，让外出务工人员实现点对点劳务输转，促进富余劳动力定向定岗输转，确保农民致富增收渠道畅通，引导外出务工人员安全有序返岗复工，切实解决他们的后顾之忧，让用人单位和务工人员安心、放心、舒心，把务工人员从“家门口”送至“厂门口”。(罗国红)