洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

外出务工不发愁 爱心“专车”解民忧 韩城镇启动“节后助力务工直通车”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.02.11 17:49

　　2月10日中午，在宜阳县韩城广场上，韩城镇政府志愿者和工作人员逐一为务工人员发放口罩、测量体温，查看核酸检测证明，引导大家坐上即将从韩城镇直达务工企业的专车。

　　据悉，从正月初六开始，韩城镇党委、政府启动“节后助力务工直通车”，组织务工人员安全、错峰、有序返岗，截至目前已成功输送十余车次务工人员乘坐“直通车”赴浙江、上海等地务工就业，通过“点对点、一站式”输送，做到了疫情防控和劳务输出“两不误”。

　　虎年春节刚过，该镇就根据外出务工人员返岗需求，采取微信群、公众号、张贴务工公告等方式宣传各大企业用工信息，随后通过电话、微信、劳保所现场解答等方式对全镇就业困难人员和有意愿的外出劳动力进行“一对一”服务，根据务工意向，积极与用工企业进行精准对接，让外出务工人员实现点对点劳务输转，促进富余劳动力定向定岗输转，确保农民致富增收渠道畅通，引导外出务工人员安全有序返岗复工，切实解决他们的后顾之忧，让用人单位和务工人员安心、放心、舒心，把务工人员从“家门口”送至“厂门口”。(罗国红)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳中小学春季开学时间确定
  • 市委召开县区经济运行工作汇报会
  • 快讯：市政协十三届五次会议开幕
  • 省体育局洛阳市政府共同奖励王珊珊100...
  • 洛龙区将实施“十大行动”赋能发展 争...
  • 今明两天，洛阳部分地区有小雨或零星小雨
  • 洛阳考生看过来！我省今年计划招录公...
  • 洛阳通过“组合拳”破解城市治理中的...
  • 作诗七百余首记录晚年生活 洛阳这位独...
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    元宵佳节赏花灯 就到隋...
    创业养殖肉鸽 带动群众...
    洛阳戏迷有福了！6天6...
    洛阳通过“组合拳”破...
    精彩热帖

    隋唐庙会掠影

    打铁花

    大年初十看演出

    日出日落
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605