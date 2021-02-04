文创产品有地域特色才有竞争力——访市政协委员顾三斗

“让文创产品落地，应体现地方特色，使之既有显著的地域特点，又有吸引眼球的视觉效果，突出实用性和观赏性，使产品的功能得以进一步提升。”市政协委员、民进洛阳市委会经济委员会副主任顾三斗说。
“让文创产品落地，应体现地方特色，使之既有显著的地域特点，又有吸引眼球的视觉效果，突出实用性和观赏性，使产品的功能得以进一步提升。”市政协委员、民进洛阳市委会经济委员会副主任顾三斗说。
“让文创产品落地，应体现地方特色，使之既有显著的地域特点，又有吸引眼球的视觉效果，突出实用性和观赏性，使产品的功能得以进一步提升。”市政协委员、民进洛阳市委会经济委员会副主任顾三斗说。
顾三斗认为，文创产业具有轻资本、潜力大等特点，是实现文旅产业从门票经济向产业经济转变的有效抓手。做好文创产品的开发，需要深度挖掘地域特色。洛阳文化厚重、历史悠久，发生在洛阳的典故也非常之多。在开发文创产品的过程中，建议结合我市各县区的地域特色，从大众熟知的历史典故中寻找创意方向。同时，也可以充分利用名人效应，例如近日在女足亚洲杯上勇夺冠军的洛阳籍球员王姗姗等，都可以为文创产品带来“热度”和“流量”。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 董格非/图）
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