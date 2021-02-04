发挥科研院所优势 更好助推地方发展——访市政协委员索亚星

“在建设青年友好型城市、发展风口产业等方面，在洛国家级科研院所应发挥更大作用。”市政协委员、河南广文律师事务所主任索亚星表示。
“在建设青年友好型城市、发展风口产业等方面，在洛国家级科研院所应发挥更大作用。”市政协委员、河南广文律师事务所主任索亚星表示。
“在建设青年友好型城市、发展风口产业等方面，在洛国家级科研院所应发挥更大作用。”市政协委员、河南广文律师事务所主任索亚星表示。
索亚星建议，要高度重视在洛国家级科研院所发展，更好发挥其在促进产业发展、人才培养、科技创新方面的独特优势。要通过走访调研，收集整理各单位的意见建议，帮助其解决实际问题。要进一步优化营商环境，加强沟通交流，主动上门服务，出台相应扶持政策，帮助科研院所在洛拓展各项业务，发挥更大作用。要充分利用科研院所的人才、技术、信息等资源优势，加大科研成果转化力度，用事业留人、待遇留人，吸引更多科研人才在洛发展，更好助推洛阳发展。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 记者 董格非/图）
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