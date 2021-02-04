通过！洛阳市十五届人大五次会议议程共八项

11日下午，洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议在洛阳市会议中心举行预备会议。 11日下午，洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议在洛阳市会议中心举行预备会议。 大会通过了市十五届人大五次会议议程，共八项： 一、审议洛阳市人民政府工作报告； 二、审查洛阳市2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划(草案)的报告、2022年国民经济和社会发展计划(草案)； 三、审查洛阳市2021年预算执行情况和2022年预算(草案)的报告、2022年预算(草案)； 四、审议洛阳市人民代表大会常务委员会工作报告； 五、审议洛阳市中级人民法院工作报告； 六、审议洛阳市人民检察院工作报告； 七、决定洛阳市第十五届人民代表大会有关专门委员会组成人员人选； 八、选举事项。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 智慧 文/图)