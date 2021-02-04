“文明礼包盲盒”全城派发 洛阳市区10个点位可申领“小红花”

礼让斑马线，文明助交通。目前，由洛阳市委宣传部指导，市创建办、市文明办、市交警支队、洛阳日报社联合发起的“礼让斑马线，交通助文明”暨“送你一朵小红花”活动正在进行。凡自觉礼让斑马线的机动车驾驶员均有机会领取“小红花”车贴，贴有“小红花”车贴的车辆将在我市诸多领域享受特殊福利。

礼让斑马线，文明助交通。目前，由洛阳市委宣传部指导，市创建办、市文明办、市交警支队、洛阳日报社联合发起的“礼让斑马线，交通助文明”暨“送你一朵小红花”活动正在进行。凡自觉礼让斑马线的机动车驾驶员均有机会领取“小红花”车贴，贴有“小红花”车贴的车辆将在我市诸多领域享受特殊福利。

11日上午，在高新区河洛路周山大道口的交通岗亭，十余名市民成为我市首批领取“小红花”的私家车车主，同时，他们也获得了包含景区半价门票、隋唐洛阳城国家遗址公园讲解代金券、文创小礼品等在内的“文明礼包盲盒”。

“礼让斑马线本来就是每个司机都应该做的，今天我把‘小红花’贴在车上，对于我也是一种监督、一种提醒。”48岁的吉向坡是此次申领到“小红花”车贴的驾驶员之一，他表示，交通文明是一座城市文明程度的直观体现，作为一名洛阳人，他希望用自己的行动为城市美化贡献一份力量，“希望以后会有更多的人加入进来”。

高新交巡大队三中队中队长董万春表示，作为交警部门，他们希望用这样的活动，来助力更多机动车驾驶员养成自觉礼让行人的好习惯，并逐渐使习惯成为自然。

文明礼让，文明有“礼”。据悉，截至目前，“文明礼包盲盒”中包含市文物局提供的关林景区优惠门票、文广旅局提供的文创商品和文创街区消费优惠券、文保集团景区门票优惠券及讲解代金券及爱心文创小礼品等，礼物品种还在不断更新、丰富中。

记者从市交警支队获悉，自即日起，我市在市区10个岗亭设立“小红花”车贴的申领点位，每个点位每天预计发放100个“小红花”及“文明礼包盲盒”，凡有私家车的驾驶员都可凭驾驶证、行车证，在签署文明礼让承诺责任书后主动领取，先到先得、发完为止。

这10个岗亭分别设在：中州中路王城大道口、唐宫路金谷园路口、河洛路周山大道口、九都路金业路口、九都路新街路口、政和路市府东街路口、辽宁路丽新路口、中州路武汉路口、龙门大道关林路口、开元大道孝文大道口。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图 通讯员 陈志强）