赏国乐、猜灯谜、看展览、观非遗……洛阳市文化馆邀您欢乐闹元宵

元宵佳节将至，记者11日从洛阳市文化馆获悉，该馆将于2月14日至16日期间举办“元宵喜乐会”活动，为市民精心准备了国乐演奏、猜灯谜、非物质文化遗产表演等，邀您一起欢乐闹元宵。

元宵佳节将至，记者11日从洛阳市文化馆获悉，该馆将于2月14日至16日期间举办“元宵喜乐会”活动，为市民精心准备了国乐演奏、猜灯谜、非物质文化遗产表演等，邀您一起欢乐闹元宵。

●活动时间

2月14日至16日每天18：30至20：30

●活动地点

洛阳市文化馆(中州中路298号)

●活动内容

■猜灯谜(18：30至20：30)

活动规则：洛阳市文化馆院内设置灯谜区，市民若猜出灯谜答案，可将印有谜面的纸条揭下到兑奖处核对谜底，若答案正确可领取精美小礼品一份。奖品领取以户为单位，每户只能领取一份。活动名额每天200个，以200盏灯摘完为止。

■擂春鼓(18：30至20：30)

制鼓技艺(省级非物质文化遗产项目)

■动态表演

洛阳市大里王狮舞表演(省级非物质文化遗产)(18：30至18：40、19：40至19：50、20：15至20：25)

河洛大鼓表演(国家级非物质文化遗产)(18：45至19：00、19：55至20：10)

国乐表演(19：05至19：35)

■静态展览(18：30-20：30)

“我们的中国梦，文化进万家”美术展览、非遗静态展览。

本次活动将通过“百姓文化云”进行线上直播。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞)