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赏国乐、猜灯谜、看展览、观非遗……洛阳市文化馆邀您欢乐闹元宵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 16:03

　　元宵佳节将至，记者11日从洛阳市文化馆获悉，该馆将于2月14日至16日期间举办“元宵喜乐会”活动，为市民精心准备了国乐演奏、猜灯谜、非物质文化遗产表演等，邀您一起欢乐闹元宵。

　　●活动时间

　　2月14日至16日每天18：30至20：30

　　●活动地点

　　洛阳市文化馆(中州中路298号)

　　●活动内容

　　猜灯谜(18：30至20：30)

　　活动规则：洛阳市文化馆院内设置灯谜区，市民若猜出灯谜答案，可将印有谜面的纸条揭下到兑奖处核对谜底，若答案正确可领取精美小礼品一份。奖品领取以户为单位，每户只能领取一份。活动名额每天200个，以200盏灯摘完为止。

　　擂春鼓(18：30至20：30)

　　制鼓技艺(省级非物质文化遗产项目)

　　动态表演

　　洛阳市大里王狮舞表演(省级非物质文化遗产)(18：30至18：40、19：40至19：50、20：15至20：25)

　　河洛大鼓表演(国家级非物质文化遗产)(18：45至19：00、19：55至20：10)

　　国乐表演(19：05至19：35)

　　静态展览(18：30-20：30)

　　“我们的中国梦，文化进万家”美术展览、非遗静态展览。

　　本次活动将通过“百姓文化云”进行线上直播。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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