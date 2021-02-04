洛阳市两会首场“代表委员通道”开启，听听委员们都说些啥？

回应群众所思所想所盼，讲述代表委员心声，展现代表委员风采……在洛阳市政协十三届五次会议开幕之前，洛阳首场“代表委员通道”集中采访活动正式开启。12名政协委员陆续走上前台，就市民关心的产业发展、乡村振兴等问题，现场回答媒体记者提问。

回应群众所思所想所盼，讲述代表委员心声，展现代表委员风采……在洛阳市政协十三届五次会议开幕之前，洛阳首场“代表委员通道”集中采访活动正式开启。12名政协委员陆续走上前台，就市民关心的产业发展、乡村振兴等问题，现场回答媒体记者提问。

首场集中采访活动内容精彩、干货满满，记者为您带来现场内容摘要。

洛阳网记者：

我给武晓军委员提个问题。我市科研院所、大型厂矿、大专院校众多，在先进装备、新材料、航空航天、电子信息等高科技领域处于全国先进水平。作为长期从事技术研发的工作人员，请问如何才能更好地发挥洛阳科研院所优势资源，推动科技创新能力建设？谢谢。

武晓军(市政协委员，洛阳电光设备研究所研究员)：

谢谢您的提问。科技是国之利器，科技自立自强是国家的发展战略。近几年来，我市在大力推动科技创新方面持续发力，无论从高空还是深海，处处可见“洛阳创新”的身影，“洛阳元素”越来越多地出现在国家重大科技创新工程中。

洛阳科研院所多，综合实力强，创新要素集聚，充分发挥好这些科研院所的优势资源和科研人才的引领作用，能够大幅提升我市的综合科研水平。就如何利用好我市大院大所的优势资源，我有以下几点体会。

首先，大院大所为洛阳经济社会发展做出了重大贡献，主要体现在服务地方经济发展、吸纳就业、人才培育、提高洛阳知名度等方面。“十三五”末，依托科研院所优势资源，洛阳已形成电子信息、装备制造、新材料等百亿级、千亿级产业集群。

其次，政策助力企业创新发展。去年，我市通过出台专项支持政策，健全完善“微成长、科升高、高企提升”梯次培育机制，造就了具有核心竞争力的创新型企业集群。创新龙头企业达到20家、占全省20%，高新技术企业增至755家，国家科技型中小企业达到1880家。

同时我们也应该看到，洛阳的大院大所距离融入洛阳经济发展大潮仍有较大发展空间。首先要制定好规划，结合我市“十四五”规划，梳理明确科研院所带给洛阳的重要创新方向和重大创新项目；其次以产学研多层次合作形成产业发展合力，推动技术成果转化落地形成效益；三是科研院所要用好用活洛阳在高新企业、金融、人才等方面优惠政策，推进资本和科研紧密结合，推动企业转型发展，吸引更多高素质人才和专业技术人才来洛创业。

我相信，“十四五”期间，洛阳的科研院所应势而动，顺势而为，抢抓洛阳发展新机遇，实现企业新作为，一定会为洛阳经济社会发展作出更大的贡献！