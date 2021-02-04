洛阳考生看过来！我省今年计划招录公务员7993名

洛阳考生看过来！今日，河南省2022年统一考试录用公务员公告发布，今年全省共计划招录公务员7993名。

洛阳考生看过来！今日，河南省委组织部微信公众号“河南组工”发布河南省2022年统一考试录用公务员公告，今年全省共计划招录公务员7993名。

河南省2022年统一考试录用公务员公告

根据公务员法和《公务员录用规定》等法律法规，河南省公务员局将组织实施全省2022年统一考试录用一级主任科员及以下和其他相当职级层次公务员工作。现将有关事项公告如下：

一、录用计划

全省计划录用公务员及参照公务员法管理的机关(单位)工作人员7993人，具体招考职位及有关要求等见附件1。

二、报考条件

(一)报考者应当具备以下条件：

1.具有中华人民共和国国籍；

2.18周岁以上、35周岁以下(1986年2月至2004年2月期间出生)；

3.拥护中华人民共和国宪法，拥护中国共产党领导和社会主义制度；

4.具有良好的政治素质和道德品行；

5.具有正常履行职责的身体条件和心理素质；

6.具有符合职位要求的工作能力；

7.具有大学专科及以上文化程度(其中普通高等院校在读的2022年应届毕业生应当于2022年7月31日前取得毕业证)；我省全日制技工院校高级工班、预备技师(技师)班毕业生，可分别参照大专、本科文化程度报考；

8.具备拟录用职位要求的其他资格条件，其中专业条件按照教育部和国务院学位办下发的《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》、《普通高等学校本科专业目录》、《研究生人才培养学科目录》执行，具体按以下原则掌握：职位专业要求为学科门类(类)的，即该门类(类)所包含的专业和一级学科均符合要求；专业要求为一级学科的，即该一级学科所包含的二级学科均符合要求；对于《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》、《普通高等学校本科专业目录》和《研究生人才培养学科目录》中没有具体对应的自设学科(专业)和境外留学专业，参照主要课程、研究方向、学习内容和职位专业需求等综合判断；

9.具备法律法规规定的其他条件。

(二)招考职位要求有基层工作经历的，报考者必须具备相应的基层工作经历。基层工作经历，是指在县(市、区)、乡(镇、街道)党政机关，村(社区)党组织或者村(居)委会，以及各类企业、事业单位工作过(参照公务员法管理的事业单位不在此列)。在军队团和相当团以下单位工作的经历，退役士兵在军队服现役经历，可视为基层工作经历。基层工作经历起始时间按照《关于公务员考录中基层工作经历起始时间界定的意见》(人社厅发〔2010〕59号)界定，截止时间为2022年2月。参加工作之后的全日制学习时间不计入基层工作经历时间。

招考职位要求面向服务基层项目人员的，报考者须是服务期满、考核合格的我省大学生村干部或我省招募的参加高校毕业生“三支一扶”计划、志愿服务西部计划、志愿服务贫困县计划、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划人员，以及在部队服役满5年的我省高校毕业生退役士兵。我省招募的参加“政府购岗”计划、农技特岗计划、特招医学毕业生计划服务期满考核合格人员，也可报考面向服务基层项目人员定向招考的职位。在脱贫县(原国家连片特困地区重点县、国家扶贫开发重点县和省定扶贫开发工作重点县)的县、乡(镇)事业单位工作满5年的事业编制人员和本县退役士兵，可报考本县面向服务基层项目人员定向招考的职位。

招考职位要求面向高校毕业生退役士兵的，报考者须是按照国家招生计划统一录取的全日制普通高等院校毕业生从我省入伍，服现役期满退役的士兵(含毕业学年入伍并在服役期间取得学历的)；按照国家招生计划统一录取的全日制普通高等院校学生在校期间从我省入伍，服现役期满退役后复学取得学历的退役士兵；从我省入伍，服现役期间取得国家承认的大专以上学历的退役士兵。

(三)现役军人、普通高等院校在读的非2022年应届毕业生、在职公务员和参照公务员法管理的机关(单位)工作人员，不得报考。公安院校公安专业应届毕业生不得报考公安机关面向社会招考的职位。

因犯罪受过刑事处罚的人员、被开除中国共产党党籍的人员、被开除公职的人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员，在各级公务员招考中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的人员，公务员和参照公务员法管理的机关(单位)工作人员被辞退未满5年的，以及法律、法规规定不得录用为公务员的其他情形的人员，均不得报考。

报考者不得报考录用后即构成公务员法第七十四条所列情形的职位，也不得报考与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员担任领导成员的用人单位的职位。