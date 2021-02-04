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中国国花园新建“锦绣馆” 今年牡丹文化节将正式迎客
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 13:27

　　10日上午，记者走进中国国花园，梅花已绽放枝头，在国花台东侧，一处在建场馆别具特色，如同一座大型“阳光房”，馆内遍植牡丹。

　　这是中国国花园新建的锦绣馆，将在今年牡丹文化节正式迎客。作为我市首座专业的大型智能控温牡丹花棚，锦绣馆占地2000平方米，种植国内外精品牡丹20余个品种1500余株。

　　“锦绣馆投用后，馆内牡丹能比大田牡丹的花期延长15天左右。”中国国花园管理处副主任袁美丽说，花期延长的关键在于锦绣馆的低温控温技术，安装的透光棉、遮阳网、阳光板等材料和制冷设备，可以保证馆内既自然光线充足，又温度相对较低。

　　袁美丽介绍，牡丹从花芽萌动到花朵凋谢，物候分为萌动期、显蕾期、翘蕾期、小风铃期……初开期、盛开期、谢花期等12个阶段。锦绣馆的智能控温系统，可以让馆内牡丹的物候始终比馆外的晚一到两个阶段。比如，再过一段时间，园内的大田牡丹可能进入小风铃期，但通过科学控温，锦绣馆内的牡丹可能才刚进入显蕾期。

　　来到二乔亭附近，有一组刚建好的遮阳遮雨棚。工作人员介绍，为有效调控牡丹花期，园区还给8000余株大田牡丹戴上“帽子”，新建、改建8500多平方米的遮阳遮雨棚。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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