洛阳市两会“代表委员通道”开启

回应群众所思所想所盼，讲述代表委员心声，展现代表委员风采……在洛阳市政协十三届五次会议开幕之前，洛阳首场“代表委员通道”集中采访活动正式开启。
回应群众所思所想所盼，讲述代表委员心声，展现代表委员风采……在洛阳市政协十三届五次会议开幕之前，洛阳首场“代表委员通道”集中采访活动正式开启。
回应群众所思所想所盼，讲述代表委员心声，展现代表委员风采……在洛阳市政协十三届五次会议开幕之前，洛阳首场“代表委员通道”集中采访活动正式开启。
这是洛阳首次在两会期间组织开展“代表委员通道”集中采访活动，通过邀请各方面代表委员亮相，讲述代表委员心声，展现代表委员风采，更好地通民心、道民意，让全市人民更快更直接地了解两会召开的情况以及代表委员关注和讨论的问题。可以说，“代表委员通道”是展示代表委员风采的窗口，回应着社会关切和百姓关注的问题，同时也表达了洛阳开放自信的态度，体现了代表委员履职的自信和政府施政的自信。
在首场“代表委员通道”集中采访活动中，12名政协委员陆续走上前台，就市民关心的产业发展、乡村振兴等问题，现场回答媒体记者提问。
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