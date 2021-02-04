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服务企业贵在同频共振
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.02.11 09:01

　　节前走访，得知企业遇资金难题，遂交办区金融部门，次日就有银行实地考察，10天内企业就收到了200万元信用贷款……最近，这个发生在老城区的助企故事经本报报道后广为人知。“我们想到的，你们都及时解决了；我们没想到的，你们也帮我们想到了。”面对回访，受助企业河南路星工程管理有限公司总经理闫毅军感慨道。

　　这样的触动，多是为助企干部的贴心服务所感动。由此想起了市委十二届二次全会暨市委经济工作会议上提到的一个词——同频共振。在提及一些干部仍未放下“官架子”，服务企业仍习惯坐等上门而不是主动上门、提要求而不是问需求、慢慢研究而不是马上就办时，会议着重强调一定要善于从企业家的角度想问题、看问题，增强市场、效率和成本意识，真正和企业家实现同频共振。同频共振，寥寥四字，意味深长。

　　不难理解，与企业家同频共振，就是要“又亲又清”把企业家当成自己人，切实扮好“店小二”角色，设身处地为企业着想，真心实意为企业排忧解难。去年，我市纵深推进“万人助万企”活动，全年共收集企业反映问题3416个，办结3384个。翻看问题清单，当企业提出“用工困难”时，立即成立工作专班，了解企业用工需求，开辟渠道广发招工帖；当企业提出“需要厂房”时，随即召开“产业入园”对接会，搭建平台帮助企业与园区精准对接……下沉一线、贴身服务，一企一策、一帮到底，正是在同频共振中，我们赢得了企业反映问题99.1%的办结率，赢得了省委省政府的通报表扬。

　　企业是发展的主体、经济增长的支撑，服务企业就是服务发展。当前，受疫情、市场等因素影响，不少企业面临生产经营困难，更需我们放下架子、俯下身子，提供更加精准有效的帮扶，真正让洛阳成为企业家的心安之处、奋斗主场。(张庆旭)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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