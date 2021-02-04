今明两天，洛阳部分地区有小雨或零星小雨

今天：多云到阴天，偏南部分地区转小雨或零星小雨，山区有雨夹雪，东南风3级左右，气温0℃到9℃。

昨天白天，天气晴好，在阳光的助力下，暖意融融，最高气温达到11℃。

然而，从今天开始，我国北方的天气格局将逐渐发生变化，出现降雪、降温天气。

省气象服务中心提醒，昨天夜里到12日，我省弱降水在线，尤其是明天我省黄河以南大部分地区有小雨，山区有小雪或雨夹雪，其他地区有零星小雨，不过降雨时间短，13日全省转为多云天气，需密切关注雨雪天气导致的道路湿滑、低能见度等对交通出行的不利影响。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内高空多短波槽活动，影响我市上空云系增多，偏南部分地区有弱降水，最高气温逐渐下降。来看看具体天气预报。

今天：多云到阴天，偏南部分地区转小雨或零星小雨，山区有雨夹雪，东南风3级左右，气温0℃到9℃。

明天：多云转阴天，大部分地区有小雨或零星小雨，偏东风3级左右，气温-2℃到8℃。

13日(周日)：多云间晴天，气温-1℃到8℃。

今天是农历正月十一，六九的第八天。数九歌中说：“五九六九，沿河看柳。”意思是五九已交立春，天将转暖，但寒气未消；六九已近雨水，柳树抽出嫩芽，预示着春天到来。

立春是一年中的第一个节气，“立”意为开始。农谚说：“立春雨水到，早起晚睡觉。”立春之后，降水将随着气温上升、日照延长而增多，农事活动由此开始。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）