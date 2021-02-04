作诗七百余首记录晚年生活 洛阳这位独居老太太生活如诗般美妙

87岁的周夑义老人酷爱打乒乓球，最近，她却想把心爱的乒乓球台捐出去。这是为什么？

周燮义年轻时的照片（记者翻拍）

87岁的周夑义老人酷爱打乒乓球，最近，她却想把心爱的乒乓球台捐出去。这是为什么？

近日，家住洛龙区的周夑义老人致电《记者串门》栏目记者，请记者帮忙“牵线”捐赠。记者应邀上门，发现老人独居，虽已是耄耋之年，但精神矍铄，除了爱打乒乓球，还痴迷古诗词。她用一双饱经风霜的手拉起记者，慢慢聊起来。

独乐乐不如众乐乐 独居老人捐赠球台和书籍

周夑义祖籍湖南桂阳，已来洛生活多年。她是《洛阳晚报》的老读者，退休前是一名医生。

“我很爱读咱晚报的《健康周刊》，经常跟着报纸上的养生方法锻炼学习。”周夑义笑着说。最近，她看到晚报开设了《记者串门》栏目，就想托记者帮个忙：把她心爱的乒乓球台和百余册书籍捐给社区养老服务中心。

“这两年，洛阳的养老服务中心越办越好，功能不断完善，我也想献点儿爱心。”周夑义说，她是一个乒乓球爱好者，几年前家人花了几千元买来一个乒乓球台，她爱惜如新。最近，她想捐出球台，让更多老人享受运动的快乐。“这100多本书和杂志，虽然不是新书，但讲了很多关于老人的健康知识，知识不会过时，多多益善嘛。”她说。

得知老人的诉求，记者联系了老人家附近的社区养老服务中心，表明了老人的心意。工作人员表示，目前，因疫情原因，社区养老服务中心暂停开放，但非常感谢周夑义的爱心义举，他们将择期上门致谢，把这些捐赠物品带回社区养老服务中心。

“独乐乐不如众乐乐，希望这些东西放到社区养老服务中心，能发挥更大的作用！”心愿初步达成，周夑义满意地笑了。