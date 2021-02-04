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提高政治站位 压实工作责任 团结一致确保大会圆满成功
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 08:43

　　昨日下午，政协第十三届洛阳市委员会第五次会议召开各界别委员组组长、临时党支部书记会议，通报大会有关事宜。

　　会议通报了大会筹备情况，宣读了政协第十三届洛阳市委员会第五次会议临时党支部书记、副书记名单，通报了疫情防控和医疗保障工作、生活及后勤保障工作等情况并提出要求。

　　会议强调，政协第十三届洛阳市委员会第五次会议的召开，是全市人民政治生活中的一件大事，要提高政治站位，切实躬身入局，把组织服务好这次会议作为一项重要政治任务，发扬敢担当、善作为的精神，全力以赴做好各项组织服务工作。要把握重点环节，压实工作责任，齐心协力做好大会提案征集、疫情防控等工作，遵守会议各项纪律要求，积极参加小组讨论，审议、讨论好大会各项报告、决议，酝酿好有关人事事项，营造民主和谐的协商议政氛围。要加强协作配合，与大会秘书处保持密切联系，认真把好工作中的每一道关口、抓好每一个环节、严守每一个程序，做到工作无漏洞、任务无漏项、人员无缺位，确保会议各个环节有机衔接、有条不紊。要严守会议纪律、组织纪律、选举纪律、生活纪律、疫情防控纪律，认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格落实“能力作风建设年”活动有关要求，把会风会纪抓在细节上、落在小事上，展现过硬作风素质，为会议取得圆满成功提供重要纪律保障。

　　市政协副主席王敬林、张伊民参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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