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建言资政谋发展 凝聚共识显担当——市政协2021年工作综述
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 08:43

　　当历史的车轮驶入充满希望的2022年，翻看过去一年的履职记录，市政协向全市人民交出了一份亮眼的“成绩单”。

　　2021年，市政协开展调研视察和协商活动19项，市委市政府主要领导作出批示48件次，所提130余条意见建议转化成推动工作的具体举措；提出提案572件，立案463件，办结率和满意率均为100%；市县政协开展联合调研考察、协商监督26次；建设“有事好商量”协商议事平台191个；报送社情民意信息298篇……每一个数字背后，都是全体委员们履职尽责的身影，每一项建议和活动，都尽显了市政协务实担当的精神。

　　2021年，在中共洛阳市委的坚强领导下，市政协及其常委会深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，充分发挥专门协商机构作用，围绕实现“十四五”良好开局忠实履行职能，为建强副中心、形成增长极作出了重要贡献。

　　强化理论武装，把牢正确方向

　　思想是本，行动是形，本正则形立。

　　2021年，市政协着力强化思想理论武装，把理论学习作为统一思想认识、提升履职能力的重要基础，作为实现政治引领的有效途径，着力写好“学”字文章。

　　市政协坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本遵循，完善学习研讨长效机制，严格落实“第一议题”制度，深化运用“五种学习方式”。通过深化理论武装，更加坚定了坚持党的领导、坚持中国特色社会主义制度的政治自觉。

　　市政协严守政治纪律政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度和定期报告制度，一年来，共向市委请示报告重要工作、重要事项、重要活动26次，提出完善市“十四五”专项规划等九大类、35条意见建议。

　　回顾这一年，市政协坚守初心使命，推动党史学习教育扎实开展。一年来，市政协多措并举学党史，在全市政协系统开展“弘扬伟大建党精神，争取更大光荣”主题活动等，着力开展“我为群众办实事”实践活动，积极参与全省“万人助万企”“万名委员办实事”活动，先后就停车乱象整治、公园和小游园管理、提升斑马线防滑性能等课题开展“微调研”17次，取得扎实成效。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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