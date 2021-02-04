洛阳有序组织农民工等群体节后返岗就业

“坐上专车，从家门口直达务工地，这服务真好！”9日，在嵩县永安街劳动大厦前，即将坐上返岗复工直通车的郭师傅竖起大拇指。当天，和他一起踏上返岗之路的有600多名嵩县老乡。
“坐上专车，从家门口直达务工地，这服务真好！”9日，在嵩县永安街劳动大厦前，即将坐上返岗复工直通车的郭师傅竖起大拇指。当天，和他一起踏上返岗之路的有600多名嵩县老乡。
“坐上专车，从家门口直达务工地，这服务真好！”9日，在嵩县永安街劳动大厦前，即将坐上返岗复工直通车的郭师傅竖起大拇指。当天，和他一起踏上返岗之路的有600多名嵩县老乡。
在洛宁县，由当地人社部门组织的800多名务工人员在测温、验码后，持核酸检测阴性证明也相继登上返岗复工直通车，前往江苏、四川等地。
今年为做好节后农民工返岗就业工作，全市人社、工信等部门提前摸底，对农民工返乡情况、返岗时间、返岗地点、就业意愿、技能水平等进行全面登记，并积极对接市内外用工企业，及时发布用工信息。
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