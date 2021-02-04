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足球初心驱使王珊珊一往无前
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 08:42
1月23日，在2022女足亚洲杯A组比赛中，中国队球员王珊珊（左）奋力拼抢 （新华社发）

　　从登上职业赛场，到披上国家队战袍，10多年风雨足球路，王珊珊历经坎坷，矢志不渝。一路走来，支撑她的是对足球的热爱。她说，是足球初心驱使自己一往无前。

　　1999年的女足世界杯决赛上，孙雯领衔的“铿锵玫瑰”闪耀绽放。当时，守在电视机旁的王珊珊激动不已，一颗足球的种子就此萌芽。后来，她在接受采访时说：“那时，我们都觉得女足很光荣，于是，我走上了足球道路。”

　　“她从小就酷爱足球。”洛阳足球教练李海燕回忆说，王珊珊13岁才开始练球，零基础起步。为迎头赶上，王珊珊每次训练都非常刻苦，高质量完成训练课之余，还主动加练两个小时，重复练习颠球、绕杆、盘带、射门等动作。短短一年多，她的技术突飞猛进。

　　14岁那年，王珊珊背上行囊前往北京求学。她忍着思乡之苦，在球场上摸爬滚打，经常摔得鼻青脸肿。“放弃足球吧，女孩子就应该上大学，嫁个好人家。”面对亲戚的劝说，王珊珊的父母有些动摇了。王珊珊却坚定地表示：足球是我这辈子的选择，就算前面是悬崖，也要走下去。感受到王珊珊的决心，父母决定全力支持。

　　“珊珊最喜爱的球星是C罗，除了对方精湛的球技，更重要的是他的敬业、自律和对足球的热爱。”王珊珊的启蒙教练耿宏杰说，王珊珊一直以C罗为榜样，一步一个脚印，追寻着自己的足球梦想，即便身处困境，也初心不改。

　　2017年年底，王珊珊效力的天津女足解散，队员们纷纷寻找出路。这是王珊珊最痛苦的时刻：征战联赛10余年，一夜间无球可踢，回到宿舍，她彻夜难眠。

　　“如果让我重新选择，我还是会选择踢球。因为它不仅是一份职业，更是一种初心。”面对困境，王珊珊义无反顾。

　　10多年风雨兼程，伤病、俱乐部变故、国家队成绩起伏……王珊珊都默默承受下来。这些年，她参加了世界杯、奥运会、亚洲杯、亚运会及全运会，自己的婚姻大事却一直无暇顾及。

　　“每个人都有自己的小目标，我希望在有限的足球生涯中，为自己制定不同的目标。”王珊珊说。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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