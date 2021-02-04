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社论：勠力同心开新局——热烈祝贺市政协十三届五次会议开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 08:45

　　凝心聚力谋发展，砥砺奋进谱新篇。

　　今天，市政协十三届五次会议隆重开幕了。来自各党派团体、各族各界的政协委员豪情满怀、齐聚一堂，为加快建强副中心、形成增长极，不断开创洛阳现代化建设新局面建言献策。我们对大会的召开表示热烈祝贺！

　　刚刚过去的2021年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是洛阳发展进程中极为关键、极不平凡的一年。面对错综复杂的内外形势、艰巨繁重的工作任务、超出预期的困难挑战，中共洛阳市委团结带领全市上下从百年党史中汲取智慧和力量，聚焦建强副中心、形成增长极，确立了以创新引领发展的主战略，科学描绘了在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的宏伟蓝图；坚持抓总、抓重、抓要，打好抗疫防汛“两场硬仗”，扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，统筹推进全面深化改革、民生改善、激励干部担当作为等各项工作，以重点突破带动洛阳现代化建设迈出坚实步伐，推动洛阳“十四五”发展实现了良好开局。

　　一年来，在中共洛阳市委坚强领导下，市政协及其常委会牢牢把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，紧紧围绕“建强副中心、形成增长极”这一奋斗目标，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，用一次次建诤言、献良策，用463件提案、19项视察协商活动、130余条意见建议，为党委政府科学民主决策提供了有益参考，助推经济社会高质量发展更加有为，改善民生福祉成果更加丰硕，专门协商机构制度优势更加成熟，履职尽责更加有力，干事创业氛围更加浓厚，为洛阳经济社会发展作出了政协贡献。

　　踔厉奋发，笃行不怠。2022年是党的二十大召开之年，也是洛阳加快建强副中心、形成增长极的关键一年。前不久召开的中共洛阳市委十二届二次全会暨市委经济工作会议，明确了今年全市经济社会发展的总体要求、主要预期目标，提出了着力稳定经济运行、大力发展“风口”产业等十方面重点工作，吹响了不断开创洛阳现代化建设新局面的嘹亮号角。在这个充满希望的伟大时代，迈步在重振洛阳辉煌的崭新征程，人民政协大有可为。我们要拧成发展“一股绳”，发挥政协制度、人才和智力优势，更好服务中心大局；我们要串起履职“一条链”，集成各项履职任务、各类平台载体、各方资源力量，聚焦服务“三项重点工作”持续精准发力；我们要铆足奋进“一股劲”，强化责任担当，锤炼履职尽责真本领、好作风，推动政协工作再取新成效。

　　追风赶月莫停留，平芜尽处是春山。

　　我们诚挚期望，参会的政协委员们能够充分发扬民主，尽心尽责履职，围绕事关洛阳当下和长远发展的大事大计，聚焦人民群众的急难愁盼，讲真话、谋良策、出实招，为加快建强副中心、形成增长极进一步凝聚智慧和力量，在现代化建设新征程中跑出重振洛阳辉煌的“加速度”！

　　预祝大会圆满成功！
[ 责任编辑：崔利利 ]
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