谁说“广场舞”和“篮球赛”不能友好相容

洛阳城市区今年将提质改造40个社区体育公园，打造“15分钟健身圈”。这些体育公园至少具备开展常规球类、跑步健身、器械锻炼、儿童游乐活动等四类功能，能够适应不同年龄段人群的健身需求，可谓“功能丰富全龄友好”，很是令人期待。

洛阳城市区今年将提质改造40个社区体育公园，打造“15分钟健身圈”。这些体育公园至少具备开展常规球类、跑步健身、器械锻炼、儿童游乐活动等四类功能，能够适应不同年龄段人群的健身需求，可谓“功能丰富全龄友好”，很是令人期待。

这些年，洛阳全民健身意识不断增强，城市户外健身需求激增，而公共健身场所不足，特别是生活区域的活动场地日趋紧张，引发不少问题。不少人或许依稀记得，早些年，洛阳甚至还发生过跳广场舞大爷大妈与打球少年在篮球场为“抢地盘”而发生冲突的个例。全民健身不分男女老少，不管是“广场舞”还是“篮球赛”，每个社会群体都需要友好以待，每一种合理诉求都应当被尊重。对洛阳来说，合理规划建设健身公共场所，补齐公共服务短板，尽量满足全民健身需求，显得尤其迫切。

这一次，我市提速建设一批全龄友好的社区体育公园，把运动设施融入身边公园，让“广场舞”和“篮球赛”能够友好相容，让各类群体不再因争夺场地发生纷争，尽可能满足各个群体的体育健身需求，这是顺应民意、深得民心的大好事。透过春节前投用的洛龙区厚德园社区体育公园，人们不难发现，公园中有球场、跑道、运动和娱乐设施，年轻人来这里跑步打球，老年人来这里健身跳舞，孩子们来这里玩沙嬉闹，不管老少，总有一款运动适合你。说到底，全龄友好就是对城市所有人友好，温暖的是城市里的每一位居民。

当然，全龄友好型社区体育公园不是喊出来的，是干出来的。有关部门一方面需要打开门搞好规划，加快建设进度，按时按质把这件好事落到实处；另一方面，除了政府主导，也不妨引入一些市场化服务作为补充，推动共建共享。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）