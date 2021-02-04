洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

谁说“广场舞”和“篮球赛”不能友好相容
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.02.11 08:42

　　洛阳城市区今年将提质改造40个社区体育公园，打造“15分钟健身圈”。这些体育公园至少具备开展常规球类、跑步健身、器械锻炼、儿童游乐活动等四类功能，能够适应不同年龄段人群的健身需求，可谓“功能丰富全龄友好”，很是令人期待。

　　这些年，洛阳全民健身意识不断增强，城市户外健身需求激增，而公共健身场所不足，特别是生活区域的活动场地日趋紧张，引发不少问题。不少人或许依稀记得，早些年，洛阳甚至还发生过跳广场舞大爷大妈与打球少年在篮球场为“抢地盘”而发生冲突的个例。全民健身不分男女老少，不管是“广场舞”还是“篮球赛”，每个社会群体都需要友好以待，每一种合理诉求都应当被尊重。对洛阳来说，合理规划建设健身公共场所，补齐公共服务短板，尽量满足全民健身需求，显得尤其迫切。

　　这一次，我市提速建设一批全龄友好的社区体育公园，把运动设施融入身边公园，让“广场舞”和“篮球赛”能够友好相容，让各类群体不再因争夺场地发生纷争，尽可能满足各个群体的体育健身需求，这是顺应民意、深得民心的大好事。透过春节前投用的洛龙区厚德园社区体育公园，人们不难发现，公园中有球场、跑道、运动和娱乐设施，年轻人来这里跑步打球，老年人来这里健身跳舞，孩子们来这里玩沙嬉闹，不管老少，总有一款运动适合你。说到底，全龄友好就是对城市所有人友好，温暖的是城市里的每一位居民。

　　当然，全龄友好型社区体育公园不是喊出来的，是干出来的。有关部门一方面需要打开门搞好规划，加快建设进度，按时按质把这件好事落到实处；另一方面，除了政府主导，也不妨引入一些市场化服务作为补充，推动共建共享。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳中小学春季开学时间确定
  • 房子长期无人居住，需要缴纳生活垃圾...
  • 贴心！洛阳市党政机关停车位将有序对...
  • 市委召开县区经济运行工作汇报会
  • 快讯：市政协十三届五次会议开幕
  • 《元宵奇妙游》定档，将再续“洛阳情缘”
  • 20日起，洛阳西工体育场将恢复对外开放
  • 社区里的足球场 群众健身好去处
  • 洛阳老城区开展“电三电四”综合整治...
  • 省体育局洛阳市政府共同奖励王珊珊100...
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    元宵佳节赏花灯 就到隋...
    创业养殖肉鸽 带动群众...
    洛阳戏迷有福了！6天6...
    人大代表进行闭环管理
    精彩热帖

    隋唐庙会掠影

    打铁花

    大年初十看演出

    日出日落
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605