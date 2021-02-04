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洛阳通过“组合拳”破解城市治理中的难点、堵点、痛点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.11 08:41
八一路上的免费限时停车位

　　背街小巷、老旧小区停车难不仅给群众出行带来困扰，也是城市治理的难点。在西工区八一路，设在路边的免费限时停车位却很好地解决了这个问题。

　　9日上午7点半，记者来到八一路中州中路凯旋西路段，此时正值上班高峰期，不少市民走出小区，陆续把停在路边的车开走。过了8点，西工区城管局的执法人员来到现场，开始劝离停在路边的车辆。

　　随着车辆驶离，记者看到了地上的“限时停车19:00—8:00”字样。“这是我们施划的限时免费停车位，设有起点和终点，能满足20多辆中小型车辆临时停放。”西工区城管局综合执法大队副大队长蒋旭鹏说，八一路中州中路凯旋西路段老旧小区较多，车多位少是通病，不仅群众停车难，违停治理也十分困难。

　　去年9月，为解决城市区背街小巷和老旧小区停车难问题，我市城管部门推出“限时免费停车”管理方法，在符合条件的路段施划限时免费停车位，允许市民晚7点到次日早8点免费停车。与普通停车位不同，限时免费停车位只标识起点和终点，不划固定车位线，车辆只能在规定时间内停放，有效解决了背街小巷和老旧小区停车难问题，让市民享受到了方便，感受到了城市管理的温度。

　　围而不建、施工进度不透明、围挡不统一……这些道路施工弊病在很多城市都存在。然而在洛阳，随着新式围挡的启用，上述问题得到了解决。

　　去年，市城市管理局启用新式城市道路施工围挡，橙、红、蓝、绿四种颜色分别代表市政、热力、水务、燃气四个部门。围挡板采用镀锌面板制作，格式统一，每块面板高2米、宽1米，下半部分喷涂文字“洛阳城市管理××抢修施工”，上半部分镂空，不仅防风，还可透过蜂窝孔查看施工现场情况。此外，围挡底部有黑黄相间警示带，顶部每隔一米设置一个太阳能警示灯，以保障夜间车辆、行人通行安全。可以说，新式围挡不仅有助于打造更加有序的城市环境，还能确保市民更好地发挥对城市管理的知情权、监督权。

　　走进瀍河区自立南街，翠竹摇曳，白墙黛瓦，这是我市首批重点整治的10条背街小巷之一。“整治前可不是这样，墙上、电线杆上是小广告，头顶是飞线拉成的‘蜘蛛网’。”居民肖先生说，现在的自立南街，路灯更亮了、“蜘蛛网”不见了、停车更有序了，住在这儿也更舒畅了。

　　从枯死苗木清除、道路清障、非法广告清零、绿化带清口，到严设施工围挡、严查机动车停车秩序、严管非机动车停放、严格摊贩和夜市管理……近年，我市持续开展市容市貌“四清四严”行动，通过“组合拳”破解城市治理中的难点、堵点、痛点，“绿亮净美序”5张城市名片越擦越亮。

　　●记者有话说

　　一座城市的发展，不在于楼有多高，而在于让生活其中的人感到舒适、便利、温馨。市委十二届二次全会暨市委经济工作会议提出，要提升城市治理效能，坚持“以人为本”，全方位提高城市治理现代化水平，特别是要推进智慧城市建设，建好“洛阳城市大脑”，加快构建社会治理“一网通管”体系；开展市容市貌“四清四严”行动，打造“整洁、有序、安全”的城市环境。

　　当前，全市上下正在深入推进全国文明典范城市创建工作，推动城市品质不断提升。只有在提升城市治理效能上下功夫、出实招，以系统化、精细化、智能化的治理提升效能、凝聚合力，才能不断增强市民的获得感、幸福感、安全感，让我们的城市更美好。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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