新时代，洛阳风起正当时

《风起洛阳》古装剧开播，通过镜头里洛阳一景一物，再现了洛阳的繁华与大气，也掀起了屏幕内外天南海北观众对洛阳的关注与喜爱。

《风起洛阳》古装剧开播，通过镜头里洛阳一景一物，再现了洛阳的繁华与大气，也掀起了屏幕内外天南海北观众对洛阳的关注与喜爱。

2021年，我们迎来了洛阳地铁2号线开通好消息，洛阳成功晋级为双地铁城市。地铁1号线与2号线把洛阳东西南北连贯在一起，交通的便利即缩短了通行时间，又提升了城市品位增加了居民幸福指数。不到一年时间开通两条地铁线，这一喜讯再次让洛阳映入大家的视线。

洛阳的发展速度、洛阳的兴起是在日复一日辛勤劳作积累得来的。从第一座高架桥到地铁相互融合的便利交通、从街头巷尾城市书房的书香气到居民小区15分钟生活圈的都市氛围、从洛阳副中心城市发展定位到率先出台的《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》的5大工程27项惠民举措等等，都在吸引着更多人才加入这座城市的发展建设。尤其是建设青年友好型城市的政策支持下，更是彰显了这座城市包容、时尚、与时俱进的城市魅力和拼搏精神。

新时代下发展的洛阳，正以古都和时尚相映成辉特有城市面貌、正以工业城市称号和科技人才相并的美誉集一身、正以“洛阳牡丹甲天下”的大气和“诗和远方”的诗情画意向八方来客招手。(西工区委网信办 杨海杰)