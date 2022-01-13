携青年之手 筑古都新韵

青年因城市而聚，城市因青年而兴。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。前不久印发的《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》旨在提升洛阳城市功能品质与青年的契合度，让城市更好地吸引青年、集聚青年、成就青年，以青春活力不断激发创新活力，汇聚强大青春力量。青年代表着活力、创新和奋斗，如何让洛阳成为一座现代化青春活力之城，其根本在于青年。

“栽得梧桐树，引得凤凰来”，引进青年人才不仅要考虑城市发展需求，更应该从青年人才的自身利益出发。而《方案》中的重大举措，如“产业平台聚才工程”“青年就业创业工程”“青年安居保障工程”“社交消费赋能工程”“城市活力提升工程”5大工程，为来洛青年提供全方位、包容开放的城市氛围，也增加洛阳对于当代年轻人的吸引力和认同感。

建设青年友好型城市就要留得下青年人才，人才引进只是开始，只有让闻“声”而来的人才留下来，才能转化为这座城市源源不竭的发展动力。目前，我市已先后出台引进人才住房补贴办法、奖励补贴、医疗保障、子女入学等一系列支持政策，解决引进人才的后顾之忧，让他们在自身岗位上尽情发光，同时也对这座城市充满归属感。

留住人才的目的更是用好人才，让人才确有用武之地，我们要搭建能使其施展才华的“练武场”。在产业创新上下功夫，为青年人才提供适配的岗位。

引得来、留得下、用得好，只有充分发挥好人才的最大价值，洛阳这座古城的文化底蕴才能获得新的延续和发展。(洛龙区环保分局 梁静丹)