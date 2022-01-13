文明城市，让生活更美好

城市是人的聚合，文明城市是反映城市物质文明、精神文明、政治文明、生态文明、社会文明的综合性荣誉称号，是城市综合评比中的最高荣誉，是城市形象和发展水平的集中体现，全国文明城市是当前衡量一座城市文明程度和综合实力的最具权威性的重要指标。

城市是人的聚合，文明城市是反映城市物质文明、精神文明、政治文明、生态文明、社会文明的综合性荣誉称号，是城市综合评比中的最高荣誉，是城市形象和发展水平的集中体现，全国文明城市是当前衡量一座城市文明程度和综合实力的最具权威性的重要指标。这种权威，既源于国家对一座城市发展的肯定，更源自广大市民群众对于城市建设的认可。正所谓，金杯银杯不如老百姓的口碑，金奖银奖不如老百姓的夸奖。人民群众的满意度才是衡量城市荣誉的最高标准。

近年来，我市坚持以人民为中心的发展思想，以群众满意为出发点和立足点，聚焦群众呼声与关切，统筹推进民生工程、民心工程，大力推动社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，道德成为规范公民行为的重要力量，大力加强和改进未成年人思想道德建设，让所有孩子得到健康成长，大力纠正和制止不文明行为，文明春风吹拂每一位市民。

人人都是文明城市的参与者，人人都是文明精神的实践者。创建全国文明城市已经成为全市人民的自觉行动，从身边做起，从点滴小事做起，从不随地吐痰、主动让座、文明行车，到积极走上街头，清洗大街护栏、清理野广告、协助指挥交通......

如今的洛阳，城市功能不断完善，城市秩序文明规范，城市服务逐年提升，城市品位正在升华，每一个细节都在告诉人们：不久的将来，一个更加文明、更加美好的洛阳将展现在我们面前。(瀍河区)