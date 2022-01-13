品古时月，筑明日梦，洛阳今日起风了

前不久，人民文旅研究院发布了2021年11月《全国重点旅游城市政务新媒体传播影响力》榜单，洛阳市斩获第一。

前不久，人民文旅研究院发布了2021年11月《全国重点旅游城市政务新媒体传播影响力》榜单，洛阳市斩获第一。这是洛阳打造“行走洛阳、读懂历史”文化品牌成果的展示，也是对洛阳各部门努力的肯定。

近年来，洛阳坚持高品质输出，传承与创新融合传播，大力发展“文旅+”模式，以科技化的方式、多元化的IP内容赋能洛阳文旅产业，以更时尚、年轻、国际范的形式“破圈”，彻底打响了“行走洛阳、读懂历史”这一文化品牌。从《唐宫夜宴》《洛神赋》的艺术惊艳，《登场了！洛阳》的文化探索到《风起洛阳》的热烈讨论，#唐朝的甜品能有多精致#、#风起洛阳探秘神都#等词条均以过亿的阅读量频频登上新浪微博热搜话题榜，激起大众对洛阳的好奇，引发了解洛阳前世今生的欲望，他们来到洛阳探寻洛阳，深挖洛阳历史文化，感受洛阳魅力，从而喜欢上这座城，愿意留在这座城，共同建设这座城。各项青年政策也为这些人们提供最大的便利，使洛阳成为梦想中的城市。

文化走出来，人才引进来。文化品牌这种无形资产所带来的知名度和影响力，使洛阳一步步走进全国各地人们心里。“行走洛阳、读懂历史”文化品牌建设与青年友好型城市建设的相辅相成，形成强大的凝聚力和扩散力，为洛阳建设提供了无穷的发展动力。洛阳已随风而起，一起奔跑吧，筑梦洛阳，无所畏惧。(西工区政务服务中心 刘露)