5G赋能 全新体验 洛报融媒两会会客厅投用

两会会客厅，邀您话心声。在2022年洛阳两会召开之际，为丰富报道形式，搭建两会与群众沟通的桥梁，洛报融媒在代表委员驻地搭建了两会会客厅，邀请代表委员围绕群众关心的热点话题，建真言、谋良策、出实招。

两会会客厅，邀您话心声。

在2022年洛阳两会召开之际，为丰富报道形式，搭建两会与群众沟通的桥梁，洛报融媒在代表委员驻地搭建了两会会客厅，邀请代表委员围绕群众关心的热点话题，建真言、谋良策、出实招。

两会会客厅采用微访谈、现场视频采访等形式，邀请代表委员畅谈履职体会，第一时间给洛阳人民带来高质量的新闻资讯。

会议期间，洛报融媒将通过《洛阳日报》《洛阳晚报》、洛阳网、掌上洛阳客户端等报、网、端、微、屏，全媒体播报大会盛况，全方位传递两会好声音。

今年两会，代表委员中既有长期坚守在农业农村领域的土专家，也有在科研领域默默耕耘的大国工匠，还有社区工作者、医务工作者、法律工作者、企业家。大家齐聚一堂，总结过去，共谋未来。在推动制造业高质量发展、增创体制机制新优势、打造聚合创新资源的平台城市、开创乡村振兴新局面、促进文化旅游融合发展、加快美丽洛阳建设步伐、建设更高品质的幸福洛阳等方面，代表委员们有哪些好想法、好建议？在两会会客厅，大家将围绕各自领域，多层次、多角度探讨洛阳发展之道，为社会发展献计献策。

作为今年两会融合报道的一大亮点，洛报融媒与中国移动洛阳分公司深度合作，以5G技术为支撑，在位于钼都利豪国际饭店的两会会客厅现场搭建了“5G平台城市”体验区，分屏展示5G数字乡村和智慧文旅平台的典型应用案例。与会人员可通过VR眼镜，观看龙门石窟卢舍那大佛实时画面，还可现场了解洛阳部分村庄乡村振兴大数据资源。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞/文 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超/图）