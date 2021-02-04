洛阳两家“冠军”企业冲刺开门红

10日，位于伊川县的洛阳龙鼎铝业有限公司复工不过数天，生产线上已是处处火热场景，随着多个设备进入满负荷运行，多款为国内外优质客户提供的高附加值产品正在源源不断产出。

10日，位于伊川县的洛阳龙鼎铝业有限公司复工不过数天，生产线上已是处处火热场景，随着多个设备进入满负荷运行，多款为国内外优质客户提供的高附加值产品正在源源不断产出。

连续多年保持印刷用CTP板基等产品产量世界第一的龙鼎铝业，是名副其实的“冠军”企业。去年以来，该企业及时调整产品结构，不断提高药箔、电池箔、双零箔等高附加值产品生产比重，在研发新品、建立客户关系、开拓国内外市场等方面接连实现突破。

报表显示，龙鼎铝业今年1月产量达24640吨，销量达24682吨，营业收入5.25亿元，利润总额2129万元，多项数据创造建厂11年以来单月最高记录，实现了踏踏实实的“开门红”。

“目前整个铝加工产业下游呈现爆发式增长，预计我们全年生产都将处在供不应求的状态，随着多个项目持续推进，企业还将在更多领域实现国内甚至世界第一。”洛阳龙鼎铝业有限公司总经理吉冰旭自豪地说。

将为企业迎来更多“冠军”头衔的项目，包括龙鼎铝业新增10万吨电池箔、双零箔项目及新建50万吨再生资源利用项目等，目前已获伊电控股集团董事会全票通过。以上项目建成后，可为企业带来至少每年新增140亿元的收入。

位于偃师区的新星轻合金材料(洛阳)有限公司，近日同样红火。

该企业制作的铝晶粒细化剂，是下游铝加工企业的必需品，其国内市场份额目前超过70%，市场占有率排名国内第一、全球第三。

对于公司总经理王亚先来说，新星轻合金正在经历“甜蜜的烦恼”——“我们的产品供不应求，仅在正月初八复工当天就收到了数十吨订单，但生产人员现在跟不上，还在紧急招聘当中。”

作为洛阳市高成长性企业提质倍增计划市级试点企业，新型轻合金去年销售额突破10亿元，在2020年不到6亿元的基础上完成了大幅度增长。

随着订单持续增加，该企业今年将进一步扩充生产规模，同时针对电池箔等产品进行研发生产。

龙鼎铝业和新星轻合金的红红火火，是洛阳市围绕铝钛产业集群紧抓产业“风口”发展的缩影。根据规划，在“十四五”期间，洛阳市将发力研制家用铝箔、电池箔等高附加值产品，不断延伸铝加工产业链条，探索开展再生铝闭环回收、保级利用，力争到2025年，推动全市铝钛产业规模突破1200亿元。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 郝爽 邢俊红）