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RCEP实施首月 洛阳2700万元出口货物享受政策红利
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.10 21:18

　　把握出口新机遇，紧抓“风口”要效益。10日，记者从洛阳海关获悉，截至1月31日，随着《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效“满月”，洛阳海关共签发RCEP原产地证书58份，推动货值2700万元的洛阳市出口产品享受关税减让红利。

　　RCEP于今年1月正式生效，这个世界上涉及人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的“超级自贸区”自诞生以来，不断为洛企出口带来新机遇。

　　去年接连签下日本订单的洛阳万基铝加工有限公司就因此获益不少。因日本的进口税率由此前的7.5%分步降为0关税，在生效首年即可降低0.5个百分点，今年1月，该公司已为出口至日本的铝箔申请RCEP原产地证书20份，共享受日本关税优惠近7万元。

　　据统计，RCEP生效后，洛阳市主要享惠出口产品为铝箔、棕刚玉、耐火砖、陶粒砂等，出口目的国主要为日本、澳大利亚。

　　“通过发放RCEP原产地证书，加速推动企业高质量发展，是我们积极践行制度型开放战略的具体实践。”洛阳海关相关负责人表示。

　　根据规划，RCEP协议已于2月1日对韩国生效，还将于3月18日对马来西亚生效。随着RCEP生效缔约方越多，原产地累积规则将在更大范围实施，关税减让红利将得到加速释放。

　　再加上我国与东盟、韩国、澳大利亚等RCEP成员方，在RCEP之外还签署生效其他的自贸协定，某一个具体商品往往可以适用多个协定税率，为此洛阳海关提醒相关出口企业，要积极做好不同自贸协定下关税减让比对，具体可通过中国自由贸易区服务网查询，选择合适的自贸协定办理原产地证书，确保最大限度享受RCEP及其他自贸协定带来的政策红利。

　　下一步，洛阳海关还将制定RCEP政策重点帮扶企业名单，结合《中华人民共和国经核准出口商管理办法》，“一对一”向高级认证企业普及原产地声明的便利运用；进一步加强与高校、行业协会的联动协作，加大对RCEP协定研究力度，不断探索新机制、新模式，发挥RCEP政策优势，提升制度型开放水平，加速促进洛阳市高水平开放、高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李娟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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