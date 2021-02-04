严查严罚！洛阳全面禁售禁燃禁放烟花爆竹

10日上午，洛阳市召开烟花爆竹禁售禁燃禁放工作电视电话会议，进一步加大烟花爆竹禁售禁燃禁放工作力度。
10日上午，洛阳市召开烟花爆竹禁售禁燃禁放工作电视电话会议，进一步加大烟花爆竹禁售禁燃禁放工作力度。
10日上午，洛阳市召开烟花爆竹禁售禁燃禁放工作电视电话会议，进一步加大烟花爆竹禁售禁燃禁放工作力度。
春节期间，洛阳市烟花爆竹禁售禁燃禁放工作持续进行，共查处烟花爆竹案件625起，行政拘留479人，行政罚款141人，收缴烟花爆竹2041箱，相关工作取得一定成效。下一步，洛阳市各县区、乡镇有关部门将联动工作，形成合力，开展24小时无死角全面排查，进一步加大违规售卖、燃放行为的查处力度，力争做到零生产、零销售、零运输、零储存、零燃放。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
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