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洛阳外出务工者请注意！28日前，省内农民工返岗包车高速免费
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.10 19:00

　　10日，记者从洛阳市交通运输局获悉，河南省交通运输厅发布通知，决定将我省农民工返岗复工复产包车纳入绿色通道政策范围，28日前免收高速公路通行费。

　　相关通知要求，享受免费的包车起止地均应在河南省内；2月28日前，若省内企业租用(含合租)河南籍合法营运的客运包车进行“点对点”员工返岗复工运输，往返高速公路免通行费并优先快捷通行。

　　办理流程：用工企业与包车客运企业签订包车合同后，包车客运企业可向属地交通运输部门提出免费申请，申请内容包括包车的车牌号、核载人数、起止地、通行时间等信息；交通运输部门审核通过后向包车客运企业发放市际包车客运标志牌，同时将相关信息上报省交通运输厅；最终，省高速中心将包车车牌号录入信息系统，予以免费通行。

　　洛阳市交通运输局相关负责人介绍，我市已将农民工返岗复工复产包车纳入绿色通道政策范围，并安排专人为返岗复工复产包车客运车辆提供24小时业务办理服务。洛阳市农民工返岗复工复产包车服务24小时咨询电话：0379-63482091。

　　另外，按通知要求，交通运输部门和企业要做好疫情防控工作；各高速收费站、服务区要优先做好进出河南省农民工返岗车辆的服务保障，提供热菜热饭热水、基本商品供应、保加油保汽车维修等相关保障服务。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 张毅）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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