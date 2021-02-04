洛阳老城区开展“电三电四”综合整治集中宣传活动

10日下午，洛阳市创建办、市文明办联合老城区文明(创建)办、区交巡大队、区城管局、区市场监管局、区住建局、区教体局等单位，在洛邑古城游客中心广场，开展电动三轮车、低速电动四轮车综合整治集中宣传活动。

10日下午，洛阳市创建办、市文明办联合老城区文明(创建)办、区交巡大队、区城管局、区市场监管局、区住建局、区教体局等单位，在洛邑古城游客中心广场，开展电动三轮车、低速电动四轮车综合整治集中宣传活动。

活动现场，主办单位播放了洛阳市城市区电动三轮车、低速电动四轮车综合整治宣传片和典型案例警示片。各单位结合本单位、本行业领域，开展现场宣传教育和普法活动，并接受群众法规政策咨询交流。

工作人员们现场向市民、游客宣传了电动三轮车、低速电动四轮车的安全隐患，这些车辆非法营运、拼装、改装的危害，及洛阳市开展电动三轮车、低速电动四轮车综合整治的相关情况，倡导市民不购买、不使用不合规的电动三轮车、低速电动四轮车，守法文明出行。