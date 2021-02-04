洛阳一社区发起“楼道革命” 清理楼道旧物可兑小礼品

10日上午，洛阳市涧西区重二社区，一场“楼道革命”正在进行。重二社区相关负责人介绍，“楼道革命”旨在动员辖区居民对楼道中长期堆放的旧自行车、纸盒、木板等废品主动进行清理，再按照社区制定的兑换准则，将这些旧物折成相应的积分，再兑换为香皂、洗衣粉、垃圾袋等生活必需品。

10日上午，洛阳市涧西区重二社区，一场“楼道革命”正在进行。重二社区相关负责人介绍，“楼道革命”旨在动员辖区居民对楼道中长期堆放的旧自行车、纸盒、木板等废品主动进行清理，再按照社区制定的兑换准则，将这些旧物折成相应的积分，再兑换为香皂、洗衣粉、垃圾袋等生活必需品。

“我刚刚用几个大纸箱换了一包洗衣粉，很实惠！”62岁的社区居民李女士说，大家在这样的激励下，都很有干劲儿，“楼道干净了，我们还兑换来了奖品，这是两全其美。”