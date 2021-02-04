段延凯：创作版画版“冰墩墩” 让更多人认识并了解版画

洛阳人段延凯是传统木版画爱好者，她也对“冰墩墩”充满浓厚兴趣。10日，她制作了4个版画版的“冰墩墩”。记者看到，在一个长、宽均为33厘米的底板上有4个造型逼真的“冰墩墩”，其中两个滑冰、一个滑雪，另外一个手持冰棍球。

洛阳人段延凯是传统木版画爱好者，她也对“冰墩墩”充满浓厚兴趣。10日，她制作了4个版画版的“冰墩墩”。记者看到，在一个长、宽均为33厘米的底板上有4个造型逼真的“冰墩墩”，其中两个滑冰、一个滑雪，另外一个手持冰棍球。

“传统的版画是木底板，我使用的是橡胶底板。”段延凯说，制作版画版的“冰墩墩”程序不复杂，先把“冰墩墩”的形象画在底板上，再用木刻刀刨掉多余的部分，经过不断修刻完善即可。

说起创作初衷，段延凯说，版画是中国传统的艺术表现手法，她希望借助这次“冰墩墩”的热点，与传统文化相结合，让更多人认识并了解版画。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 陈爱松 文/图)