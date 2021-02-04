宜阳：志愿服务助力“春风送温暖、就业送真情”专场招聘会活动

2月9日，宜阳县“春风送温暖、就业送真情”专场招聘会在县红旗广场举行。该县人社部门招募了一批青年志愿者参加本次活动，全力做好招聘会期间的各项志愿服务工作。

2月9日，宜阳县“春风送温暖、就业送真情”专场招聘会在县红旗广场举行。该县人社部门招募了一批青年志愿者参加本次活动，全力做好招聘会期间的各项志愿服务工作。

招聘会现场人潮涌动，应聘招聘场面呈现出一片热火朝天的景象。身穿红马甲，头戴小红帽的志愿者热情的为前来咨询人员讲解各项就业扶持政策，耐心细致地为前来参加就业招聘的就业困难人员、失业人员、返乡农民工、高校毕业生等群体提供公共就业服务，并积极引导求职者获取企业招聘信息、主动维护现场秩序，助力招聘会顺利开展。活动期间接待咨询1500余人次，共发放宣传资料6000多份。

此次招聘会主题是“春风送温暖、就业送真情”，对象是返乡返岗农民工、因疫情滞留务工人员和脱贫人口、低收入人口等重点帮扶对象以及有用工需求的各类本地企业，招聘会将持续至2月11日。通过开展现场招聘会及志愿服务活动，不仅为前来的群众提供了就业信息资讯、为企业用工增添了助力，也帮助广大人民群众了解了相关政策信息，大大提升了人社政策法规的知晓度。（张慧博 李世双）④