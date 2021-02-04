贴心！洛阳市党政机关停车位将有序对社会免费开放

记者10日从洛阳市机关事务管理局获悉，该局发布了《关于党政机关停车位对社会开放的通知》(简称《通知》)，方便群众节假日出行。

记者10日从洛阳市机关事务管理局获悉，该局发布了《关于党政机关停车位对社会开放的通知》(简称《通知》)，方便群众节假日出行。 记者10日从洛阳市机关事务管理局获悉，该局发布了《关于党政机关停车位对社会开放的通知》(简称《通知》)，方便群众节假日出行。 《通知》指出，为缓解交通拥堵、居民停车难问题，洛阳各县区、市直各行政事业单位要立足挖掘现有停车资源，在法定节假日、“中国洛阳河洛文化旅游节”“中国洛阳牡丹文化节”和市重大活动期间，有序对社会免费开放。 《通知》指出，各有关单位要合理设置停车位，周密制定实施细则，深入实施党政机关停车位面向社会公众有序开放工作。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张金辉）