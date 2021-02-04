2022年洛阳两会开幕在即。10日上午，参加政协第十三届洛阳市委员会第五次会议的市政协委员陆续到驻地报到。
2022年洛阳两会开幕在即。10日上午，参加政协第十三届洛阳市委员会第五次会议的市政协委员陆续到驻地报到。
2022年洛阳两会开幕在即。10日上午，参加政协第十三届洛阳市委员会第五次会议的市政协委员陆续到驻地报到。
记者在大会签到处看到，委员们通过洛阳市智慧政协APP即可线上签到。现场，委员登录个人账号，点击会议列表，点选会议名称后，即可完成签到。签到完成后，系统可实时显示出席会议总人数、已签到人数和未签到人数等信息。
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