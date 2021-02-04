洛阳退休大妈们巧手织出“冰墩墩”

亮晶晶的外壳、圆滚滚的肚子……2月10日，洛阳市洛龙区开元路街道定鼎门社区的几位退休大妈，用毛线巧手编织出一个个憨态十足、煞是可爱的冬奥吉祥物“冰墩墩”，表达对北京冬奥会的祝福，也为运动健儿加油鼓劲儿。
亮晶晶的外壳、圆滚滚的肚子……2月10日，洛阳市洛龙区开元路街道定鼎门社区的几位退休大妈，用毛线巧手编织出一个个憨态十足、煞是可爱的冬奥吉祥物“冰墩墩”，表达对北京冬奥会的祝福，也为运动健儿加油鼓劲儿。
亮晶晶的外壳、圆滚滚的肚子……2月10日，洛阳市洛龙区开元路街道定鼎门社区的几位退休大妈，用毛线巧手编织出一个个憨态十足、煞是可爱的冬奥吉祥物“冰墩墩”，表达对北京冬奥会的祝福，也为运动健儿加油鼓劲儿。
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