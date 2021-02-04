《元宵奇妙游》定档，将再续“洛阳情缘”

记者刚刚从河南广播电视台全媒体营销策划中心获悉，河南台“中国节日”系列节目《元宵奇妙游》将于14日晚再续“洛阳情缘”。

记者刚刚从河南广播电视台全媒体营销策划中心获悉，河南台“中国节日”系列节目《元宵奇妙游》将于14日晚再续“洛阳情缘”。 记者刚刚从河南广播电视台全媒体营销策划中心获悉，河南台“中国节日”系列节目《元宵奇妙游》将于14日晚再续“洛阳情缘”。 从去年春节至今，河南广播电视台全媒体营销策划中心围绕“中国传统节日”，制作播出了多期“中国节日”系列节目，引发社会各界广泛关注，其中《2021年春晚》《元宵奇妙夜》《清明奇妙游》《端午奇妙游》《七夕奇妙游》《中秋奇妙游》《2022年春晚》都不乏洛阳元素。 此次《元宵奇妙游》，将由去年《元宵奇妙夜》《七夕奇妙游》《中秋奇妙游》的总导演路红莉执导。据悉，节目中依然少不了洛阳元素，部分拍摄场景放在了隋唐洛阳城九洲池、洛邑古城等景点。 元宵节前夕，14日19：30 ，让我们在《元宵奇妙游》中浪漫相遇，一起探索未知惊喜吧！(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁)